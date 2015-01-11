Глава Челябинской области Алексей Текслер предложил снизить ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН). Эта мера окажет поддержку малому и среднему бизнесу в регионе.

Инициативу руководитель области озвучил накануне на расширенном заседании Совета Челябинской областной организации «ОПОРА РОССИИ».

Алексей Текслер подчеркнул, что дифференцированные ставки упрощенной системы налогообложения (УСН) по отдельным видам деятельности были установлены в регионе в 2015 году, при этом малый и микробизнес играют большую социальную роль.

«Я рассчитываю, что снижение ставок по упрощенной системе налогообложения, на которое мы готовы идти, даст серьезный импульс для развития бизнеса и в перспективе приведет к росту, а не снижению поступлений в бюджет, как в свое время было с введением плоской шкалы по НДФЛ», – подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер поручил минэкономразвития региона до конца сентября предоставить конкретные предложения по новым ставкам. Также он призвал бизнес-сообщество направить свои предложения по этой части в областное ведомство.

Кроме того, по мнению Алексея Текслера, необходима дальнейшая докапитализация льготных инструментов финансирования малого и среднего предпринимательства.

«Мы видим, что они востребованы со стороны бизнеса. В том числе, когда необходима модернизация действующего бизнеса или оборотный капитал», – отметил Алексей Текслер. За полтора года региональная микрофинансовая организация выдала более 220 микрозаймов на сумму свыше 400 миллионоврублей. Региональная гарантийная организация за время существования обеспечила выдачу 2 тысяч поручительств. По мнению главы региона, этого недостаточно. «Будем работать над расширением кредитования», - обозначил намерения глава региона.

В регионе также планируют продолжить поддержку экспорта и расширять доступность сервисов «одного окна» в муниципалитетах Южного Урала.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказала, что предприниматели, находившиеся в зале, встретили инициативу главы региона аплодисментами. «Замечательно, что есть понимание между малым бизнесом и главой региона. Значит, власти видят проблемы, слышат предпринимателей, и мы движемся в одном направлении», – констатировал Александр Калинин.

Встреча прошла в формате диалога. Предприниматели смогли задать свои вопросы главе региона и получить ответы, а также внесли предложения и инициативы, призванные поддержать малый и средний бизнес.

Напомним, ранее Алексей Текслер предложил увеличить норматив отчислений в местные бюджеты от налога по упрощенной системе – с 50 до 60 процентов. Территориям рекомендовано направить на благоустройство те средства, которые они получат дополнительно. «Если увидим, что муниципалитеты реально взялись за эту задачу, мы готовы к полному зачислению налога по упрощенной системе налогообложения в муниципальные бюджеты», – заявил глава региона.

http://uralpress.ru/news/ekonomika/aleksey-teksler-predlozhil-snizit-stavki-po-uproshchennoy-sisteme-nalogooblozheniya