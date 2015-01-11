Синоптики предупредили о похолодании в Челябинской области

Сильный ветер, дожди и уже не летние температуры ждут южноуральцев в понедельник, 26 августа.

По данным местных синоптиков, ночью в Челябинской области будет 8-13 градусов тепла, при прояснении – до плюс 3. Днем температура воздуха составит 16-21 градус. Прогнозируются небольшие дожди, в том числе, в областном центре. При этом отдельные порывы северо-западного ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.

В середине недели, по данным gismeteo, будет солнечно и без осадков, днем воздух прогреется до 21-23 градусов.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-predupredili-o-poholodanii-v-Chelyabinskoy-oblasti_119369.html