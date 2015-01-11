Генеральный директор «Трактора» прокомментировал дисквалификацию Кузнецова

26 августа во время пресс-конференции в ледовой арене «Трактор» генеральный директор челябинского хоккейного клуба Борис Видгоф прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Евгения Кузнецова.

«Человек сделал ошибку, он ее полностью признал. Я скажу, что мы все равно гордимся им, его игрой и всем остальным. Этим поступком не гордимся, но делать на этом акцент не хочется. Женя всегда на протяжении всех последних лет всячески поддерживал команду, школу «Трактор», всем помогал»,

— поделился Борис Видгоф.

Также было отмечено, что Евгений Кузнецов был одним из первых, кто согласился помочь в реконструкции школы «Трактор».

Напомним, что в пятницу, 23 августа, стало известно, что Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) дисквалифицировала Евгения на 4 года из-за обнаружения в допинг-пробе следов кокаина. Сам челябинский спортсмен признал свою ошибку и принес извинения всем болельщикам. Теперь он не сможет играть за сборную России. Также известно, что бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года, которую выиграл Евгений вместе с командой страны, будет отозвана.

https://www.1obl.ru/news/khokkey/generalnyy-direktor-traktora-prokommentiroval-diskvalifikatsiyu-kuznetsova/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop