В Кыштыме перепутали покойников

В Кыштыме перепутали тела умерших мужчин – когда родственники приехали на прощание со своим 90-летним отцом, они обнаружили в гробу другого человека.

ЧП произошло в прощальном зале на территории кыштымской горбольницы. Женщинам, приехавшим проститься с родственником, сказали, что его увезли и похоронили под другим именем.

«Я позвонила в службу экстренной помощи по номеру 112, где мой звонок переадресовали в полицию. Полицейские предложили приехать в отдел, написать заявление и связаться с родственниками человека, чье тело нам предоставили. Якобы нужно спросить, согласны ли они выкопать тело нашего папы. Мы с сестрой отказались и остались ждать, когда его привезут обратно. После того, как папу привезли в ритуальный зал, мы попрощались с ним, после этого захоронили», – рассказала «Кыштымскому рабочему» дочь умершего.

По словам женщины, ее отец был совершенно не похож на мужчину, которого она обнаружила в гробу. Не исключено, что в морге перепутали бирки. Предприниматель, чей салон оказывает ритуальные услуги, сообщил, что в курсе инцидента, проводится разбирательство. Родственники умершего обратились в городскую прокуратуру.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-pereputali-pokoynikov_119488.html