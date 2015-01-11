«Это космос”. Южноуральцы выиграли всероссийский футбольный турнир

Южноуральские футболисты завоевали “Кожаный мяч”. Десятки фанатов встречали чемпионов восторженными овациями.

“Мотор-Южноуральск” из Челябинской области чемпионы турнира “Кожаный мяч”!

Чтобы услышать эту фразу, они провели десятки победных матчей. За кубок детского футбольного турнира “Кожаный мяч” боролись 70 команд со всей России. Но в этом году трофей, который разыгрывают с середины 60-х, отправился на Южный Урал.

“Мы из небольшого города Южноуральска с населением 40 тыс. человек. Для нас это космос какой-то! Радовались со слезами на глазах, в финале аж кружилась голова. Но я надеюсь, что ребята не “наденут короны”, – делится тренер футбольной команды “Мотор-ЮИК” Андрей Латышев.

Команды из Челябинской области становились чемпионами этого престижнейшего турнира лишь дважды. В родном Южноуральске автобус с юными героями встречает толпа фанатов.

После торжественного приема и встречи с главой города – открытая тренировка. Сезон для игроков “Мотора” еще не закончен. Впереди игры Детской футбольной лиги.

До победы в турнире “Кожаный мяч” юные южноуральские футболисты тренировались на старом школьном стадионе. Теперь же они будут играть на новом поле с современным искусственным покрытием. Как и подобает настоящим чемпионам.

Матвей Бардаков, забивший один из победных голов, уверен: на новом стадионе его команда будет играть так же ярко, как и сборная России на чемпионате мира. Кстати, с многими игроками национальной футбольной команды он знаком лично.

“Мне повезло. Я проходил мимо гостиницы и увидел футболистов сборной России. Мне дали автографы. Я увиделся с 14-ю игроками. Только жаль не увиделся с Акинфеевым и Дзюбой. Я хочу это исправить”, – говорит победитель турнира “Кожаный мяч” Матвей Бардаков.

И такая возможность представится уже в октябре. Обладателей кубка “Кожаный мяч” пригласили на отборочный матч чемпионата Европы Россия – Шотландия, который пройдет в Москве.

https://www.cheltv.ru/eto-kosmos-yuzhnouraltsy-vyigrali-vserossijskij-futbolnyj-turnir/