Остаемся зимовать. Метеорологи составили предварительный прогноз на зиму 2019 – 2020

Какой будет предстоящая зима интересует большинство жителей России. До первых заморозков остаются считанные недели, а до настоящих трескучих морозов – всего пару месяцев.

Диапазон погодных условий в каждом регионе обусловлен своими географическими нюансами. Россия – страна, занимающая огромную территорию, и зимой в разных городах может быть от +5 до -55 градусов. Поэтому прогноз для каждой области, разумеется, будет свой.

По предварительным данным синоптиков первый месяц предстоящей зимы будет не таким уж суровым. Не факт, что декабрь окажется комфортным и совсем без метелей, но аномальных холодов пока не предвидится.

Зато в 2020 году холода возьмут реванш и последние два месяца окажутся испытанием для жителей некоторых регионов. В январе и феврале температура в среднем опуститься до – 25, -35 С. Но морозы будут носить краткосрочный характер.

По-настоящему холодно будет только в Сибири, на Чукотке и в Якутии. На территории остальных регионов прогнозируют даже превышение температурных норм. Так, на Дальнем Востоке будет немного теплее среднестатистических показателей последних десятилетий.

В предстоящую зиму ожидаются, конечно, и метели, и снежные заносы, обещают так же оттепели и мокрый снег. Перепады температуры будут происходить, например, на Урале. А жителям Центрального федерального округа бояться холодов не стоит, зима в Москве начнется довольно поздно.

https://www.cheltv.ru/ostaemsya-zimovat-meteorologi-sostavili-predvaritelnyj-prognoz-na-dekabr-2019/