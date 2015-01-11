Что ждет школьников: 6 новинок российской системы образования

В этом учебном году за парты сядут 16,5 миллионов российских школьников. В сезоне 2019 – 2020 появятся новые предметы, обновится меню, но прибавятся и запреты.

Никаких гаджетов

Эксперты рекомендовали ограничить использование в школах мобильных телефонов. Правда, как именно это новшество будет действовать, пока не понятно.

Все действия обещают согласовывать с родителями. У детей, вероятно, попросят сдать гаджеты на время учебного процесса, чтобы не отвлекались, а сразу после занятий смартфоны вернутся к своим владельцам.

Однако во многих школах условий для хранения такой техники пока не предусмотрено, да и родители боятся потерять контакт с детьми в непредвиденных ситуациях. Так что решение вопроса временно отдали на откуп администрациям конкретных учебных заведений.

Здоровое питание

В новом учебном году школьников обещают кормить вкусно и полезно. Министерства просвещения создает единую систему организации питания учеников. А Роспотребнадзор проследит за выполнением требований.

Теперь пирожные и торты под запретом, а блюд из мяса, птицы, молока и рыбы станет больше. Соль обещают использовать только йодированную, а кетчупы и горчицы окончательно исключить из меню. Школьникам запретят приносить еду из дома и есть купленный на перемене фастфуд.

Цифровизация

Треть школьных учебников не прошли экспертизу Российской академии образования и вскоре исчезнут из школьных библиотек. На смену некоторым бумажным книгам придут электронные.

Кроме того, в новом учебном году в столичных школах внедрят систему распознавания лиц. Новые камеры установят взамен неудобным турникетам. Если эксперимент пройдет удачно, подобная цифровая “охрана” будет внедряться во всех российских школах.

А еще подростки смогут посетить уроки по защите персональных данных. Занятия, предложенные специалистами Роскомнадзора, будут проходить дистанционно. Прослушать такие лекции и защитить себя от опасностей в интернете рекомендуют детям 9–14 лет.

Национальные языки

Языки народов России будут по-прежнему включены в расписание некоторых российских школ, но изучать их дети смогут добровольно.

Еще в прошлом сезоне изучение татарского, башкирского, чувашского и других языков в некоторых учебных заведениях было обязательным. Теперь же Совет Федерации одобрил законопроект о недопустимости принудительного изучения родной речи. Решать «да» или «нет» смогут родители учеников.

Культурный норматив

У школьников появится «культурный норматив». Воспитывать эстетические чувства у подрастающего поколения решили, что называется, полным погружением.

Нынешние ученики в Республике Татарстан, Ставропольском крае, Тульской, Ярославской и Новосибирской областях будут посещать еще больше музеев и выставок. В течение учебного года подростки должны посмотреть несколько фильмов, спектаклей и посетить библиотеки. Обо всех своих культурных походах им придётся записывать в специальный дневник.

Планируется, что через некоторое время программу, предложенную Министерством культуры, смогут использовать учебные заведения других регионов России.

Шахматы

Логическая игра теперь станет обязательным предметом. Эксперимент, который несколько лет проходил в школах Ханты – Мансийска, признан успешным и с этого года шахматы внедрят в учебные программы всех регионов.

За досками придется сидеть ученикам младших классов. Причем, занятия будут не просто факультативными, со временем появятся даже учебники по шахматам, а дети смогут сражаться он-лайн со сверстниками из других школ.

Специалисты уверены, что игра в шахматы поможет ученикам 1-4 классов развить математическое мышление и общую интеллектуальную деятельность.

https://www.cheltv.ru/chto-zhdet-shkolnikov-5-novinok-rossijskoj-sistemy-obrazovaniya/