Челябинский самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Самолет Челябинск – Анталья авиакомпании Red Wings совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара – одному из пассажиров стало плохо на борту.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что вынужденная посадка была совершена 3 сентября в 2.25 по московскому времени. Ее причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме.

На борту находились 225 человек. Пассажира передали медикам, после чего самолет вылетел по маршруту.

https://dostup1.ru/accident/Chelyabinskiy-samolet-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-v-Krasnodare_119587.html