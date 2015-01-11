Челябинск занял 13-е место в рейтинге городов по алчности женщин

Челябинск занял 13-е место в рейтинге российских городов по алчности женщин – возглавили список Саранск, Краснодар и Москва.

Замыкают рейтинг Томск, Пенза и Нижний Новгород.

Горожанкам задавали три вопроса: скажите, какой для вас главный критерий при выборе мужчины? Финансовое положение мужчины и его социальный статус имеет для вас значение? Возраст мужчины имеет для вас значение?

Главными критериями при выборе мужчины стали: любовь (62%), надежность (19%), доход (7%), социальный статус (5%), внешность (4%), образование (2%) и репутация (1%). Опрос проводился по методу личных интервью среди жительниц 28 городов.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinsk-zanyal-13-e-mesto-v-reytinge-gorodov-po-alchnosti-zhenschin_119607.html