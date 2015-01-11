Робот Федор вернется на Землю в ночь на 7 сентября

В ночь с пятницы на субботу робот Федор (Skybot F-850), созданный в Магнитогорске, вернется с МКС на Землю.
Двигатели корабля на торможение должны включиться в 23.37 мск, после чего «Союз» войдет в плотные слои атмосферы. Затем поступит команда на раскрытие основного парашюта. Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз» запланирована на 7 сентября в 00.34 мск в 147 км юго-восточнее города Джезказган (Казахстан), сообщает ТАСС.
Добавим, что военные уже направились в Казахстан для встречи робота. Напомним, робот Федор, созданный в Магнитогорске, 22 августа улетел в космос. Во время старта ракеты «Союз-2.1а» он был в варежках и держал российский флаг, а в торжественный момент произнес легендарное «Поехали!», как когда-то Юрий Гагарин.
https://dostup1.ru/society/Robot-Fedor-vernetsya-na-Zemlyu-v-noch-na-7-sentyabrya_119704.html
Ключевые теги: робот Фёдор, МКС, космос, Магнитогорск.
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