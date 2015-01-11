Пролежал ночь в снегу. Челябинец спас подростка на Эльбрусе

Экстремальная ситуация произошла в горах Северного Кавказа. Челябинец Виктор Гневашев, совместно с группой туристов, спас замерзающего на Эльбрусе несовершеннолетнего парня.

Южноуралец совершал восхождение на гору с командой победителей конкурса “Лидеры России”. На высоте 5 600 метров, примерно в 50 метрах от вершины, они заметили лежащего в снегу подростка: 17-летний парень был без сознания.

Группа дала ему кислород, отогрела, лишь после этого он начал подавать признаки жизни. К тому моменту, когда его передали вниз, в руки спасателей, он мог немного передвигать ногами и говорить. У пострадавшего обнаружили следы обморожения лица и конечностей.

Как позже выяснилось, молодой человек пошел в поход в одиночку, в самом конце пути он почувствовал недомогание, упал в обморок и пролежал в снегу всю ночь.

Известно, что школьник – уроженец Череповца и учится в 11 классе. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

https://www.cheltv.ru/prolezhal-noch-v-snegu-chelyabinets-spas-podrostka-na-elbruse/