Зарплаты бюджетникам и маткапитал увеличат в 2020 году

Зарплаты бюджетникам в 2020 году увеличат на 3,8%, на столько же вырастит и материнский капитал, а социальные пенсии прибавят сразу 7% – об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В 2020 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,8%. Сумма выплаты оставит 466,6 тыс. рублей. На финансирование программы маткапитала в Пенсионном фонде предусмотрено 325 млрд рублей. Будет увеличен размер выдаваемых сертификатов и остаток средств по частично израсходованным сертификатам.

Бюджетникам, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8%. Регионам будут выделять по 100 млрд рублей ежегодно на частичную компенсацию таких расходов.

Социальные пенсии россиян в 2020 году проиндексируют на 7%, а страховые – на 6,6%. Средней размер пенсии составит около 15 тыс. рублей, а средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. В 2019 году страховые пенсии увеличились на 7,05%, это превысило уровень инфляции в 2018 году (4,3%), отметила Голикова.

https://dostup1.ru/finance/Zarplaty-byudzhetnikam-i-matkapital-uvelichat-v-2020-godu_119942.html