Утепляемся. Первый снег в Челябинской области выпадет уже на следующей неделе

Синоптики прогнозируют резкое похолодание через несколько дней. На следующей неделе температура воздуха опустится ниже +10 градусов, а местами возможны осадки в виде снега.

Во вторник, 24 сентября, прогнозируют первый мокрый снег. Погода начнет ухудшаться в следующий понедельник, столбики термометров опустятся с +12 до +8 градусов.

Во вторник и четверг ночью воздух охладится ниже нуля. Днем в разных районах региона будут лить проливные дожди, местами пролетят белые хлопья снега.

Синоптики уверяют, что традиционно с двадцатых чисел сентября уральская погода показывает себя во всей красе. Однако не исключено, что несколько теплых дней еще порадуют жителей Урала.

https://www.cheltv.ru/uteplyaemsya-pervyj-sneg-v-chelyabinskoj-oblasti-vypadet-uzhe-na-sleduyushhej-nedele/