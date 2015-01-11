Челябинский «Трактор» готовится к рекорду

В Челябинске 23 сентября на первом матче домашней серии, в котором команда Петериса Скудры сыграет с «Нефтехимиком» из Нежнекамска, под своды арены «Трактор» им. В.К. Белоусова будет поднята майка-рекордсменка с 1000 фамилий владельцев абонементов этого сезона.

«Размеры джерси — пять на восемь метров. Сшита рекордсменка по хоккейным лекалам и полностью повторяет все особенности настоящего игрового свитера, — сообщает отдел информации и PR ХК «Трактор». — На создание свитера потратили более 70 погонных метров ткани, три мотка ниток, в каждом из которых по пять тысяч метров. Создавали майку десять человек, ее вес — 15 килограммов».

Над пошивом рекордного свитера трудились сотрудники «Фабрики флагов», одевающей различные челябинские хоккейные команды. Примечательно, что именно эта компания изготовила все стяги с именами игроков и тренеров, висящие на арене.

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