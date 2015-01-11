«Кубок Галактики» отправляется в Озёрск. На очереди — «Кубок Сергея Макарова»

22 сентября 2019 года в Сочи на ледовой арене РЦ «Галактика» на третьем ежегодном турнире по хоккею среди любительских команд «Кубок Галактики» хоккейный клуб "Маяк - Гранит" одержал супер уверенную победу, обыграв в финале ХК "Галактика" со счётом 9:1, и стал чемпионом соревнований.

В составе команды участвуют: вратари А.Мыльников, Э.Сафин, защитники Г.Свирепо, В.Дыдыкин, Н.Тровеных, А.Овсянников, К.Скалин, Е.Маленьких,

нападающие В.Каравдин, С.Жаворонков, А.Кириллов, О.Приданников, Н.Васильев, С.Кривопустов, Д.Петрюк, Е.Мотыгулин, А.Савицкий.

Голы в финальном матче забили: С.Жаворонков (Д.Петрюк, В.Дыдыкин), С.Жаворонков (Г.Свирепо, В.Каравдин), В.Дыдыкин (С.Кривопустов), С.Жаворонков (В.Дыдыкин, В.Каравдин), Н.Тровеных (Н.Васильев, С.Кривопустов), Р.Фахриев (Д.Петрюк), С.Кривопустов (А.Овсянников), Р.Фахриев (А.Овсянников, С.Кривопустов), Е.Маленьких (Д.Петрюк, К.Скалин).

Организаторы турнира отметили высокий уровень и сыгранность нашей ледовой дружины.

Фото из сообщества ХК "Маяк-Гранит"

Запись игры болельщики могут посмотреть на YouTube-канале "Хоккей в Сочи", перейдя по ссылке https://www.youtube.com.

Следующим этапом Сочинского турне ХК "Маяк - Гранит" станет участие в "Кубке Сергея Макарова", ежегодном хоккейном форуме среди ветеранов и любителей, проходящем на ключевых олимпийских объектах. На этот раз турнир примет Спортивный комплекс «Айсберг».

Соперниками озёрской команды станут ХК "Рифы" (Тольятти), ХК "Волки" (Саратов), ХК "Сталькаскад" (Волгоград), ХК "Туча" (Москва), ХК "Магистраль" (Сочи).

Первые игры группового этапа состоятся уже сегодня, 22 сентября. Озерчане встретятся с ХК "Волки", а затем с ХК "Сталькаскад".

Прямые трансляции матчей можно будет смотреть на YouTube-канале "Планета Чемпионов", ссылка https://www.youtube.com

Болеем за наших!

P.S. Как стало известно только что, прямая трансляция 22 сентября не состоится по техническим причинам.