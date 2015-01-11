В октябре в Озёрске пройдут 2 сельскохозяйственные ярмарки

5 и 12 октября с 09:00 до 15:00 часов в Озерске на площади им. В.И. Ленина будут организованы расширенные продажи сельскохозяйственной продукции.

Будет представлен широкий выбор сельскохозяйственной продукции, овощей, фруктов, бахчевые, множество видов плодово-ягодных саженцев, большой ассортимент цветов, луковичных растений, декоративных культур и медовая продукция, мясные, рыбные и молочные деликатесы.

В широком ассортименте будет представлена продукция ООО «Чебаркульская птица», ГК Союзпищепром, ООО «Хлебокомбинат» с. Аргаяш, предприниматели из Аргаяшского р-на с. Байрамгулово со своей молочной, сырной и хлебной продукцией собственной хлебопекарни.