В Верхнем Уфалее более 5 тыс. человек остаются без воды

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) 5,5 тыс. человек остаются без воды из-за поломки насоса – устранить причины коммунальной аварии обещают к утру 26 сентября.

Напомним, подача воды прекратилась 21 сентября из-за поломки насоса. В городе резервных агрегатов не оказалось, в итоге пришлось заказывать новое оборудование, которое должно прибыть в муниципалитет 25 сентября. Планировалось поставить два менее мощных насоса взамен сломавшегося, однако в администрации 24 сентября сообщили, что это «решение не сработало».

После того, как о коммунальном ЧП стало известно в администрации губернатора, власти Верхнего Уфалея заказали новый насос. Однако из-за погодных условий его доставка задержалась. Глава региона Алексей Текслер направил в муниципалитет министра Виктора Тупикина.

«Ожидаем доставку нового насоса в Верхний Уфалей сегодня до 18.00. Наша задача – обеспечить контроль за работами, за монтажом насоса вместе с подключением. Примерно к 01.00 четверга работы закончатся, начнется подача воды. Прогноз такой – утром вода должна быть в городе», – цитирует министра инфраструктуры региона Виктора Тупикина РИА «Новости».

По данным министра, без воды остаются около 5,5 тысячи человек – это 53 жилых дома, четыре школы. Больниц и стационаров на территории отключения водоснабжения нет.

https://dostup1.ru/society/V-Verhnem-Ufalee-bolee-5-tys-chelovek-ostayutsya-bez-vody_120299.html