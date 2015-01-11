Работу птицефабрики под Челябинском приостановили из-за загрязнения водоема

Аргаяшский районный суд на 90 суток закрыл птицефабрику компании «Уралбройлер».

Приставы появились на предприятии в Ишалинском сельском поселении в пятницу, 4 октября. Судебные исполнители были вынуждены привлечь группу быстрого реагирования, так как ранее их на фабрику пускать отказывались, сообщает Znak.com. Применять силу не потребовалось, так как в итоге препятствий для входа не оказалось.

Решение о приостановке деятельности подразделения «Уралбройлера» суд принял по делу о загрязнении местного болота сточными водами. Нарушения ранее выявил Росприроднадзор.

По информации интернет-газеты, с 2017 года «Уралбройлер» использует местный водный объект без названия для сброса сточных вод. При этом документов о праве использования болота у предприятия нет.

Данные нарушения водного законодательства не устраняются долгое время, очистные сооружения не работают, на местности постоянно фиксируется стойкий гнилостный запах. Замеры показали, что в сточных водах, которые сбрасывают в болото без какой-либо очистки, превышены допустимые концентрации загрязняющих веществ.

«По мнению суда, самовольное занятие водного объекта, незаконный и неконтролируемый сброс сточных вод создают угрозу жизни и здоровью граждан и могут нанести существенный вред экосистеме водного объекта. Это в свою очередь может негативно сказаться на экологической и санитарно-эпидемиологической обстановке населенных пунктов», — цитирует Znak.com постановление суда.

Деятельность птицефабрики приостановили на 90 суток.

http://echochel.ru/news/rabotu-pticzefabriki-pod-chelyabinskom-priostanovili-iz-za-zagryazneniya-vodoema/