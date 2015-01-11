Трасса М-5 под Чебаркулём стала четырёхполосной

Как сообщают СМИ, в Челябинской области открыли участок дороги на М-5, протяжённостью 11 километров. Дорогу на четыре полосы с освещением можно найти вблизи села Травники.

Напомним, что «Управление федеральных автомобильных дорог Южный Урал» заключило государственный контракт с ООО «Дортрансстрой». Компания займётся расширением трассы М-5. Будет реконструирован участок в Челябинской области вблизи города Сим на км 1564+000 - км 1609+000.

Работы планируется закончить к ноябрю 2024 года. К этому времени в Челябинской области должен появиться новый участок общей протяженностью 43,73 километров. Четырёхполосный участок станет удобне и безопасней, на нём больше не будет перегруза. Ширина проезжей части в каждом направлении составит 7,5 метров.

Финансироваться проект будет из федерального бюджета. Работы пройдут в три этапа. Цена первого – три миллиарда четыреста пятьдесят миллионов рублей.

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