Создано объединение для сохранения исторической памяти

В «Городском музее» прошло первое собрание общества краеведов Озерска. В его работе принял участие председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков, а также коллеги из соседних городов Касли, Кыштым и Снежинск.

4 октября в городском музее собрались представители учреждений культуры и образования, общественники, ведущие краеведческую деятельность. Встреча продолжалась более трёх часов, но люди, увлечённые историей края, могут обсуждать эту тему бесконечно.

Целью создания общества краеведов является объединение краеведов Озерского городского округа для сохранения и популяризации исторической памяти по истории округа. Основными задачами общества станут координация деятельности и обмен опытом исследователей, проведение различных мероприятий (встреч, бесед, лекций, экскурсий) по популяризации культурного, исторического и природного наследия округа, публикация в средствах массовой информации работ по изучению родного края.

Интересным и познавательным для участников встречи оказался опыт гостей, которые занимаются краеведческой работой на протяжении ни одного десятка лет.

Председатель общества краеведов Кыштымского городского округа Лариса Цукербергер представила презентацию «Опыт деятельности общества краеведов» г. Кыштыма «Тихое зимовье». Председатель общества краеведов Каслинского муниципального района Галина Аверина рассказала о создании краеведческих сборников «Каслинский альманах». Депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа Михаил Канов познакомил участников мероприятия с практическим применением краеведческой работы в мемориальной деятельности.

На собрании также выступили озерчане: председатель общества Владимир Устюжанин, директор МКУ «Городской музей» Антон Наумов и его заместитель Андрей Теличко.

В ходе собрания председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков отметил важность краеведческой работы в деле воспитания молодого поколения:

– Важно открывать неизвестные страницы истории округа для горожан и гостей города. Долгое время, из-за требований режима, об истории края, где расположено производственное объединение «Маяк», говорить было нельзя. Закрытость города отличает Озерск от других городов, а между тем понятие малой Родины играет важную роль в судьбе каждого человека.

Мы упускаем очень серьёзный, значительный пласт истории края, начиная от древних городищ, истории происхождения наших гор и озер, заканчивая периодом гражданской войны, когда здесь разворачивались масштабные бои.

На территории Озерска расположено большое количество интересных исторических мест, которые не менее важны, чем история создания ядерного щита. Нам необходимо обрести свои корни. Больше всего это важно для молодёжи, поэтому эту работу надо проводить, прежде всего, со школьниками, чтобы они больше знали и ценили родной город.

Андрей Кузнеченков пообещал, что органы местного самоуправления будут оказывать поддержку краеведческой деятельности.

Встречи краеведов будут проходить ежемесячно в Городском музее по адресу пр. Победы, 2. Следующее заседание общества краеведов состоится в середине ноября 2019 года.

Текст и фото МКУ «Городской музей».