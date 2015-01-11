Завершился Чемпионат Озерского городского округа по быстрым шахматам среди учащихся до 18 лет.

В соревновании, проходившем на территории городского шахматного клуба, приняло участие 22 человека. В упорной борьбе призерами стали:

Среди мальчиков

I место - Востротин Леонид по дополнительным показателям с результатом 6 из 7 возможных очков,

II место - по дополнительным показателям Жемчужный Николай 6 очков,

III место - Калин Егор 6 очков.

Неожиданный результат показал Востротин Леонид, сын одного из сильнейших шахматистов Озерского ГО Востротина Вадима. Впервые участвуя в чемпионате города, занял первое место! Интересно развивалась личная встреча с Жемчужным Николаем – Коля, получив большой материальный перевес, «расслабился» и зевнул мат в один ход, тем самым лишив себя чемпионского звания. Третье место Калина Егора, уже закономерность, и в 2018 году он стал третьим, а ведь он самый юный из призеров, 2009 года рождения. Если продолжит с таким же усердием работу над шахматами, то скоро станет Чемпионом ОГО.

Среди девочек

I место - Зайцева Яна с результатом в 4,5 очка,

II место - по дополнительным показателям Слукинова Алена 3,5 очка,

III место - Орлова Таисия 3,5 очка.

Среди девушек главным претендентом на Чемпионство были Зайцев Яна и Слукинова Алена, в итоге Яна оказалась сильнее и заслуженно стала Чемпионкой Озерского ГО.

Орлова Тася уверенно заняла третье место, с надеждой в следующем году побороться за чемпионство.

Среди детей не старше 2008г.:

I место - Калин Егор с результатом в 6 очков,

II место - по дополнительным показателям Вахрушев Михаил 4 очка,

III место - Елькин Клим 4 очка.

В зачете среди детей не старше 2008г.р. Калин Егор, как и в прошлом году, Чемпион, а вот за второе место развернулась борьба между Елькиным Климом, Вахрушевым Михаилом и Иголкиным Алексеем. В результате лишь по дополнительным показателям определились призеры – вторым стал Михаил, третьим Клим.

Поздравляем победителей и участников соревнований!

Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управление ФКиС Озерского ГО за помощь в проведении соревнований.

Следующие соревнования среди детей - Кубок Озерского ГО по шахматам, начнется 17 октября с 18,00 регистрация участников!

С уважением,

Шахматная Федерация Озёрского ГО