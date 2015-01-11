Андрей Кузнеченков: Медтехника находится в руках настоящих специалистов

Председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков посетил межтерриториальный центр по оказанию первой медицинской специализированной помощи, расположенный на базе Клинической больницы №71.

О возможностях спецотряда Андрею Кузнеченкову и представителям местных СМИ рассказал заместитель главного врача по медицинской части для работы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Виктор Маркин.

Он пояснил, что Федеральным медико-биологическим агентством в регионах России созданы межтерриториальные центры, которые обеспечивают оказание медицинской помощи в случае различных техногенных аварий:

– Мы курируем очень большую территорию в радиусе 500 километров вокруг Озерского городского округа. Но, прежде всего, центр был создан именно в Озерске, поскольку здесь расположен ФГУП «ПО «Маяк».

Напомним, что с 24 по 27 сентября в посёлке Новогорный проходили масштабные тактико-специальные учения «Атом-2019», которые проводил оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Челябинской области.

В ходе учений отрабатывался механизм оказания медицинской помощи в случае радиационной аварии на градообразующем предприятии, а также в случае террористического акта на радиационно-опасном объекте.

– Техника, оборудование и наш отряд должны быть готовы в любое время выехать для оказания медицинской помощи. В ходе учений мы в очередной раз продемонстрировали, что можем справиться с поставленной задачей. Техника в полном рабочем состоянии, оснащена всем необходимым оборудованием и медикаментами, – подчеркнул Виктор Маркин.

Следует отметить, что спецотряд располагает двумя четырёхместными реанимационными автомобилями, которые предназначены для оказания первой помощи и госпитализации людей, получивших травмы и поражения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, имеются операционная перевязочная на колесах, тягач и передвижная четырёхместная станция для переливания крови (немецкой марки Mercedes), два автобуса: для оперативного штаба и для эвакуации легкораненнных пациентов, машина скорой помощи.

В состав отряда также входит Центр профессиональной радиационной патологии, который готов оказать медицинскую помощь в случае радиационного облучения. Разведку на заражённой территории проводит институт биофизики, располагающий необходимым оборудованием, в том числе, дозиметрической аппаратурой.

Андрей Кузнеченков внимательно осмотрел представленную технику, побывал внутри развёрнутых комплексов. Председатель Собрания депутатов поблагодарил руководство Клинической больницы №71 за ответственное отношение к делу и профессионализм:

– Сегодня я убедился, что специализированная техника находится в надлежащем состоянии, что она в руках настоящих специалистов. Но хотелось бы верить, что чрезвычайные ситуации, для которых она предназначена, нас бы никогда не коснулись.

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Фото Владимира Беляева.