Вывоз ТКО: в округе внедряется новый проект

Под председательством первого заместителя главы округа Ивана Сбитнева в администрации прошла рабочая встреча с участием начальника управления организации обращения с отходами Министерства экологии Челябинской области Юлией Жуковой.

Главными вопросами совещания стали: повышение контроля за вывозом бытового мусора и возобновление работы озерского полигона ТБО.

В его работе приняли участие представитель ФГУП «ПО «Маяк» Максим Шитов, генеральный директор регионального оператора Александр Шварц, представитель регионального оператора Кыштымского кластера Виктор Вшивцев, представитель ООО «Экос» Андрей Ращенко, специалисты отдела охраны окружающей среды администрации.

Открывая совещание, Иван Сбитнев подчеркнул, что жалоб по содержанию мусорных точек по-прежнему остаётся много. Для решения этой задачи специалистами ФГУП «ПО «Маяк» совместно с муниципальными экологами прорабатывается проект ПСР (Производственная система «Росатома») «Сокращение времени устранения антисанитарного состояния». Предполагается, что в ходе реализации проекта время от момента выявления нарушения до его устранения должно стать минимальным.

– Необходимо использовать все современные технологии, в том числе средства мобильной связи и сеть интернет, чтобы уменьшить срок реагирования на замечания, связанные с содержанием точек сбора ТКО (твёрдых коммунальных отходов), – обратил особое внимание Иван Сбитнев. – Для этого должны слаженно взаимодействовать все участники процесса: жители, управляющие организации, отдел охраны окружающей среды, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации.

Максим Шитов отметил, что важным этапом в реализации ПСР-проекта является обозначение приоритетных задач и формирование предложений по улучшению работы с ТКО в Озерском городском округе.Как пояснил Иван Сбитнев, это основная тема, которой в настоящее время занимаются специалисты администрации и Министерство экологии Челябинской области.

Кроме того, первый заместитель главы округа подчеркнул, что значимым моментом, непосредственно связанным с оперативностью вывоза мусора, является возобновление работы городского полигона:

– После того, как с 1 января 2019 года озерский полигон был закрыт, стало очевидно, что в округе появилась проблема оперативного вывоза ТКО. Увеличилось транспортное плечо, а также мы увидели недостатки той территориальной схемы, которая существует на сегодняшний день. В Кыштымском кластере отходы принимает только один полигон, расположенный в Кыштыме.

Закон позволяет вновь запустить в работу озерский полигон. Специалистами отдела охраны окружающей среды вопрос был проработан. Была проведена экспертиза по наличию свободных ёмкостей, они есть. Кроме того, на полигоне оборудованы: ванна для обмыва, весовая, небольшой пункт сортировки. Таким образом, при соблюдении определённых условий, городской полигон может эксплуатироваться до 2023 года. Соответствующий пакет документов был направлен в Министерство экологии.

Начальник управления организации обращения с отходами Министерства экологии Челябинской области Юлия Жукова подтвердила, что все необходимые документы для решения по возобновлению работы полигона Озерского городского округа находятся на рассмотрении в Министерстве экологии Челябинской области. На этой неделе они будут направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации для окончательного решения по данному вопросу.

В ходе совещания также были заслушаны выступления генерального директора регионального оператора Александра Шварца и регионального оператора Кыштымского кластера Виктора Вшивцева о перспективах работы Кыштымского кластера. По итогам рабочей встречи были намечены совместные мероприятия по повышению контроля в области обращения с ТКО.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40803/