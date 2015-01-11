Южноуральцы сдали в Банк России 1,6 тонны монет

Жители Челябинской области вернули в денежный оборот 1,62 тонны монет – это 431 тыс. штук разного номинала.

Напомним, акция по сбору мелочи проводилась с 9 по 13 сентября. Монеты можно было обменять в офисах 17 кредитных учреждений. Общая сумма обмененных монет составила 1 млн 350 тыс. 516 рублей 4 копейки. Чаще всего южноуральцы обменивали 10 копеек, 10 рублей и 1 рубль.

«Важно, что жители области во время акции приносили монеты на обмен, в том числе, мелких номиналов - 1,5,10,50 копеек. Именно такая мелочь необходима при расчетных операциях в магазинах, общественном транспорте, на заправках. В то же время южноуральцы смогли избавиться от груза монет, который у многих копился годами. Мы планируем и дальше проводить подобные акции для населения и финансовых организаций», - отметил заместитель управляющего Челябинским отделением Банка России Олег Молев.

Акция «Сбор монет от населения» на Южном Урале проводилась во второй раз. В дни ее проведения коммерческие банки отменяют комиссию.

https://dostup1.ru/finance/Yuzhnouraltsy-sdali-v-Bank-Rossii-16-tonny-monet_121098.html