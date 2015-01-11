Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 29.10.2019 г

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня вторник 29 октября 2019 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 4 град. С
• атмосферное давление 732 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 55 %
• ветер Западный 5-10 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1. В сетях холодного водоснабжения
К.Маркса 1, Семенова 6а, Дзержинского 38 с 8.30 до окончания работ
Октябрьская 26-4,5п с 8.30 до 16 часов
Дзержинского 59- 1-7 п с 9 до окончания работ
Победы 34, Монтажников 58, Иртяшская 13-3п с 9 до 12 часов
2. В сетях электро-снабжения
Мишенкова 1,3,4, кв.№2, Бажова 1, Менделеева 16, Ленина 12, 14, 16, 18, 20, 22, 38 с 9 до 14 часов
Ленина 73 с 10 до 11 часов
3. В сетях горячего снабжения и отопления
К.Маркса 1, Семенова 6а, Дзержинского 38 с 8.30 до окончания работ
Октябрьская 26-4,5п с 8.30 до 16 часов
Дзержинского 59-1-7 п с 9 до окончания работ
Победы 34, Монтажников 58, Комсомольский пр-д 4, Ленина 70, Гайдара 26- 3,4 п, Иртяшская 13-3п,
К. Маркса 21-1п с 9 до 12 часов
Иртяшская 15-1п с 11 до окончания
Вниманию жителей округа
В связи с проведением строительных работ по 05 ноября 2019 года будет закрыто движение транспортных средств на перекрестке улицы Горная с улицей Монтажников.
Вниманию озерчан!
29 октября будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска.
Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,10
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 29 октября 2019 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, в горах до умеренных в виде дождя, переходящего в снег, в горах на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, ночью порывы до 16 м/с, местами 20-25 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью от минус 2º до плюс 3º, на юге до плюс 8º, днем от минус 1º до плюс 4º, на юге до плюс 9º.
ОЯ: ночью 29 октября с прохождением холодного фронта в отдельных районах Челябинской области сохраняется усиление ветра с порывами до 25 м/с.
НЯ: не прогнозируются.
3.4.1 Паводковая обстановка: в норме.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,2).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС:
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 207 обращений.