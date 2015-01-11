Коляску смяло. В Кыштыме дерево рухнуло на семью с годовалым ребенком

На молодую семью с годовалым ребенком упало дерево. ЧП произошло в Кыштыме Челябинской области.

Пара с коляской возвращалась домой по улице Садовой через мост, и в этот момент внезапно подул сильный ветер. По словам женщины, сначала был сильный треск – потом начало ломаться дерево. Родители попытались в спешке оценить ситуацию и отскочить, однако бежать было особо некуда, потому что рядом проезжая часть, и была вероятность попасть под колеса автомобилей. Бросились назад и не успели – дерево упало прямо родителей с ребенком.

Из-под ствола и веток семью вытаскивали прохожие. В результате пострадавшие попали в больницу, у матери диагностировали перелом руки со смещением, а отцу повезло меньше – он получил травму позвоночника. К счастью, ребенок остался цел, хотя коляску сильно помяло.

В администрации Кыштымского городского округа пообещали выяснить, значилось ли дерево аварийным, и принять решение о возложении ответственности. Помимо этого специалисты, порекомендовали написать заявление в управление городского хозяйства, чтобы установить виновных.

Если семье нужна компенсация, то стоит обратиться в суд, добавили в мэрии.

https://www.cheltv.ru/kolyasku-smyalo-na-urale-derevo-ruhnulo-na-semyu-s-godovalym-rebenkom/