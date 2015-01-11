Когда будут морозы. Синоптики рассказали о погоде в ноябре

Осенний ноябрь считается первым месяцем зимы на Урале, потому что именно в это время температура воздуха начинает существенно понижаться, приходят морозы.

В целом, погода в ноябре 2019 года ожидается довольно комфортной. Синоптики прогнозируют, что средняя температура воздуха в Челябинской области будет составлять около -7-10 С. Первые две недели она не будет опускаться ниже -6 С. Лишь в выходные, 9 и 10 числа, резко похолодает до -14 С.

Середина месяца будет прохладной. Начиная с 11 ноября, столбики термометров переместятся за отметку в -11 градусов, три дня будут идти плотные осадки в виде снега. Минимальная температура воздуха до 22 числа будет составлять -16 С.

Последние выходные месяца принесут пасмурную погоду и небольшой снегопад, однако в целом конец ноября ознаменуется уютной погодой в -2-9 С.

По многолетним данным Гидрометцентра, средняя температура воздуха в ноябре на Южном Урале составляет -6-7 С. Абсолютный максимум был +12+17 С. Данные по сильным морозам также есть: абсолютный минимум был -44 С, в Челябинске столбики термометров опускались до –36 С. Ну а больше всего снега выпадает в ноябре в Златоусте.

https://www.cheltv.ru/kogda-udaryat-morozy-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-noyabre/