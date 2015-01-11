В Челябинск приедет президент Союза биатлонистов России

В Челябинскую область прибывает президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Запланирована встреча в правительстве области, на которой будут обсуждаться вопросы перспективы развития биатлона в регионе.

Завтра, 31 октября, в южноуральскую столицу с официальным визитом посетит президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Одним из ключевых вопросов на встрече в правительстве Челябинской области будет обсуждение внедрения инновационных технологий в зимние виды спорта компанией «Лаборатория Биатлона», базирующейся в Магнитогорске.

«На встрече, которая состоится в рабочем кабинете заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова, представители компании, Драчев и министр спорта региона обсудят перспективы развития биатлона в Челябинской области, а также вопросы по внедрению передовых технологий для подготовки сборной России по биатлону», - сообщили в пресс-службе минспорта региона.

Для справки:

Владимир Драчев – один из самых титулованных биатлонистов страны. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 1994 и 1998 гг. 4-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы, многократный победитель и призер этапов Кубка мира. С мая 2018 года – президент Союза биатлонистов России.

https://uralpress.ru/news/sport/v-chelyabinsk-priedet-prezident-soyuza-biatlonistov-rossii