Определено, насколько подорожает коммуналка-2020 для южноуральцев

Правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2020 год – тарифы вырастут на 2,4-6,5% в разных регионах.

Индекс по субъекту Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем региона предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.+

Так, на Урале тарифы ЖКХ в 2020 году подорожают на 3,6-4% в зависимости от региона: на 3,6% определен для Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Югры, 4% - для Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Больше всего тарифы ЖКХ в 2020 году подорожают в Чеченской республике – 6,5%, самый низкий индекс роста платы за коммунальные услуги предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа – 2,4%.

Согласно распоряжению правительства, индексация произойдет во втором полугодии. Напомним, в 2019 году традиционная индексация тарифов ЖКХ была разбита на два этапа: 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране.

https://dostup1.ru/economics/Opredeleno-naskolko-podorozhaet-kommunalka-2020-dlya-yuzhnouraltsev_121347.html