Праздничные выходные в Челябинской области будут прохладными и снежными

В предстоящие праздничные выходные, 2, 3 и 4 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают до минус 5 градусов, в воскресенье – минус 1-6 градусов. В День народного единства ожидается минус 1-3 градуса, возможны снегопады. Ночью столбик термометра будет опускаться до минус 10-12 градусов. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба. В воскресенье оно повысится до 751 миллиметра ртутного столба, а в понедельник снизится до 749 миллиметров ртутного столба.

По народному календарю 2 ноября Артемьев день.

Если волки выли на Артемия — это предвещало морозы. А если вой был особенно громким, как если бы выла целая стая, это сулило голод. На Артемия также было принято квасить капусту, которая была одной из любимых закусок русского народа.

Именины в этот день: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.

В воскресенье, 3 ноября, по народному календарю Иларионов день.

На Руси подмечали, что с Иларионова дня начинает заметать пороша. Хотя ночи были уже морозными и снежными, днем солнце еще прогревало землю, и было довольно грязно. На Илариона примечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает — значит, весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву — в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба.

Именины в этот день: Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Марфа, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Юлиан, Яков.

4 ноября по народному календарю Казанская.

С этого дня ждали наступления морозов. О том, каковы они будут, судили по приметам. Если осенью снимали хороший урожай, то готовились к суровой зиме. Если же на Казанскую пойдет дождь, то ожидали скорого наступления зимы. «С Казанской мороз не велик, да стоять не велит», — говорили люди. В это же время можно было обновить санный путь: «Выезжай в Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади».

Именины в этот день: Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Максимилиан, Николай, Серафим, Федор.

https://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/prazdnichnye-vyhodnye-v-chelyabinskoy-oblasti-budut-prohladnymi-i-snezhnymi