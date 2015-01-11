Дети пытались выйти на тонкий лёд

04 ноября 2019 в единую дежурно-диспетчерскую службу по линии «112» поступил звонок с сообщением, что на пляже Молодежный напротив школы № 36 играют дети (на вид 6-7 лет), пытаются выйти на тонкий лед.

На место вызова выехала дежурная смена спасателей. Пляж был проверен, дети не обнаружены.

Уважаемые жители округа!

Служба спасения обращается к вам с убедительной просьбой: во избежание несчастных случаев не выходите на тонкий неокрепший лед!

Уважаемые родители!

Внимательно следите за досугом детей! Не допускайте их на лед!

Разъясните детям, что игры на тонком льду могут кончиться трагически!

Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно звоните 112 с мобильного телефона.