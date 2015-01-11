Озерский «Золотой петушок» едет в гости к «Сибирскому коту»

С 8 по 13 ноября Северск принимает V Международный фестиваль “Сибирский кот”, который объединяет профессиональные театры России, создающие спектакли всех видов и форм театрального искусства для детей и подростков.

Учредители фестиваля Министерство культуры Российской Федерации, Союз театральных деятелей Российской Федерации, Администрация Томской области, Администрация ЗАТО Северск.

Проводится он при поддержке “Территории культуры Росатома» один раз в два года. Впервые фестиваль прошел в 2008 году в г. Кемерово и сразу же стал одним из самых заметных событий в культурной жизни Сибирского Федерального Округа. Второй фестиваль состоялся в 2010 году в г. Улан-Удэ и был приурочен к юбилею присоединения Бурятии к России. А вот следующие два были проведены в 2012 и 2014 году в Северске и Томске, где и был задуман и рожден фестиваль

В 2019 году в рамках фестиваля планируется показ и обсуждение конкурсных спектаклей, презентация социокультурных программ, а также мастер-классы и капустники. В нём примут участие режиссеры, актеры, художественные руководители и директора российских и зарубежных театров, театральные критики, а также детское жюри.

В фестивале принимают участие российские театры из Томска, Кемерово, Прокопьевска, Северска, Горно-Алтайска, Нижнего Новгорода, Мариинска. Свои спектакли представят также зарубежные театры из Эстонии, Индии и Кипра.

Озерский театр кукол «Золотой петушок в рамках V Международного театрального фестиваля спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот»» покажет соломенную сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», моноспектакль в исполнении актрисы театра Светланы Трофимовой Ерохиной. А также представит просветительский проект «Путешествие в сказку, разработанный для маленьких озерских зрителей.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40982/