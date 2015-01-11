Россиян ждет «розовая зима»: что это за явление и к чему стоит готовиться

Температура воздуха предстоящей зимой в России будет чуть выше нормы – такую климатическую особенность синоптики назвали «розовой зимой», так как в красные оттенки окрашивается карта, которая используется специалистами при составлении прогноза.

Главный синоптик страны Роман Вильфанд уверяет, что температурный фон в ближайшие зимние месяцы будет около и выше нормы. «В целом зима ожидается нехолодной, температурный фон – около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете – даже боюсь слово произносить – розовом», – отметил глава Гидрометцентра РФ.

https://dostup1.ru/society/Rossiyan-zhdet-rozovaya-zima-chto-eto-za-yavlenie-i-k-chemu-stoit-gotovitsya_121502.html