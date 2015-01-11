В Снежинске мужчина умер, не дождавшись приема у врача

Родные и представители покойного снежинца разыскивают свидетелей его визита в городскую поликлинику.

По словам представляющего интересы семьи юриста, 60-летний Михаил Шульга обратился к врачам 18 октября. Мужчина в прошлом перенес операцию на сердце и несколько инфарктов и надеялся посоветоваться с кардиологом по поводу ухудшения своего самочувствия.

Однако талонов к врачу нужной специальности в поликлинике не оказалось. По просьбе мужчины его все же провели к врачу, но тот отказался немедленно принимать пациента, выдав талон на 1 ноября.

Вернувшись домой, снежинец почувствовал себя еще хуже. Родственники вызвали скорую помощь. Но и здесь, как они считают, произошло промедление: медики не слишком торопились с приездом, возвращались к машине за кислородным баллоном, искали оброненную упаковку от подотчетного препарата.

Пациента все же доставили в больницу, где он позже скончался.

В поликлинике ситуацию пока никак не комментируют. Медучреждение в закрытом городе подчиняется не региональному минздраву, а Федеральному медико-биологическому агентству.

https://gubernia74.ru/articles/news/1093815/