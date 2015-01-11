В Челябинской области соседи спасли из горящего дома бубушку-инвалида

Серьезный пожар случился в частном секторе города Кыштым. Благодаря неравнодушию соседей удалось спасти бабушку-инвалида. Пенсионерку вытащили из здания еще до приезда спасателей.

Возгорание произошло минувшей ночью в доме по улице Егозинка. Прибывшие сотрудники МЧС увидели полностью охваченное пламенем частное строение.

По словам очевидцев, соседи не раздумывая бросились внутрь, так как знали, что в помещении находится пенсионерка. Бабушка не пострадала, а вот дом сгорел полностью.

Напомним, накануне пожар случился в многоквартирном доме Миасса. Возгорание произошло на балконе многоэтажки, дымом заволокло весь подъезд, есть пострадавшие.

https://www.cheltv.ru/v-chelyabinskoj-oblasti-sosedi-spasli-iz-goryashhego-doma-bubushku-invalida/