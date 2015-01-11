На автодороге «Озерск-Касли» произошло ДТП

10-го ноября 2019 в 10.35 по линии 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от очевидца с сообщением о ДТП на автодороге «Озерск-Касли»: на выезде из садового товарищества № 11 перевернулся легковой автомобиль «Шевроле нива», внутри находится пострадавший без сознания.

На место происшествия выехали дежурная смена спасателей и бригада медиков.

В 10.47 спасатели проникли в авто и проверили пульс у пострадавшего (озерчанин, 1968 г.р.). Пульс отсутствовал. Медицинские работники констатировали смерть. Тело было передано представителям УВД.