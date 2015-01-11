В России началась новая волна падения стоимости ипотеки

Финансовые эксперты сообщают, что практически все крупные банки за последние две недели снизили ставки по ипотеке либо снизят их в самое ближайшее время – фактически это начало новой волны падения стоимости ипотеки, которая может сбить средние ставки до 8,5%.

Массовое снижение ставок по ипотеке банками совпало по времени не просто так, это следствие последнего снижения ключевой ставки Банком России 25 октября сразу на 0,5 процентного пункта (такого решительного шага не было почти два года), до 6,5% годовых. Главная причина – более быстрое торможение инфляции, чем прогнозировал ранее ЦБ. В начале 2020 года она может опуститься и вовсе ниже 3%, что позволит Банку России продолжить снижать ключевую ставку. Таким образом, стоимость кредитов будет падать и дальше, но заметнее всего – по ипотеке, пишет «Российская газета».

«Следующий год, вероятно, станет временем новых рекордов. Снижение средних ипотечных ставок по новым кредитам ниже 9% можно ожидать в первом полугодии 2020 года, а до конца года они вполне могут достичь 8,5%», – допускает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Стимулировать снижение ставок будут также рост цен на жилье, планы частных банков по увеличению доли на рынке ипотеки и замедление темпов выдачи, полагает аналитик Frank RG Артем Мосин.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить снижение средних ставок по ипотеке до 8% и меньше до 2024 года. В ноябре замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что показатель может быть достигнут и раньше. Очевидно, что ставка будет снижаться и благодаря таким льготным программам, как «семейная ипотека».

https://dostup1.ru/finance/V-Rossii-nachalas-novaya-volna-padeniya-stoimosti-ipoteki_121626.html