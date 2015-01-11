Евгений Щербаков принял участие в обсуждении ПСР-проектов

12 ноября два подразделения администрации УКСиБ и УЖКХ продолжили работу над планами мероприятий по оптимизации рабочих процессов. В обсуждении приняли участие глава округа Евгений Щербаков и представитель АО «ПСР» ГК «Росатом» Дмитрий Репьёв.

Следует напомнить, что в мае этого года в Челябинской области началась реализация проектов в рамках «Эффективного региона» с целью повышения эффективности работы органов региональной власти и местного самоуправления. Наряду с другими городами в Озерском городском округе было заключено трёхстороннее соглашение по внедрению «Бережливого умного города» (LEAN SMART CITY).

В рамках соглашения было инициировано шесть проектов, которые на протяжении нескольких месяцев прорабатывались в подразделениях администрации. 16 октября успешно защитили свои ПСР-проекты Управление имущественных отношений и Отдел охраны окружающей среды.

Сегодня специалисты Управления капитального строительства и благоустройства, а также Управления жилищно-коммунального хозяйства вновь вернулись к обсуждению своих ПСР-проектов.

Заслушав два первых отчёта, Дмитрий Репьёв подчеркнул, что эта работа направлена на повышение качества услуг для жителей округа, создание комфортных условий проживания:

– Сегодня в представленных планах мероприятий мы увидели положительную динамику. Жители округа ежедневно обращаются в администрацию с многочисленными проблемами, ПСР-проекты как раз позволят повысить эффективность их решения.

Свою оценку внедрению ПСР-проектов в округе дал глава округа Евгений Щербаков:

– Я считаю, что эта работа очень нужна: благодаря ПСР-проектам городские службы, которые ближе всего находятся к людям, должны начать более оперативно реагировать на обращения граждан и вовремя устранять различные недочёты и неполадки в сфере ЖКХ, дорожного ремонта, уличного освещения, пассажирских перевозок и других сферах.

В каждом подразделении администрации за реализацию проекта отвечает конкретный сотрудник, указаны точные сроки исполнения. Я думаю, что это хорошо, поскольку с одной стороны повышается ответственность специалистов, с другой – горожане увидят, что их инициатива, их «сигналы» получают мгновенный отклик.

Представленные сегодня планы мероприятий были одобрены, в ближайшее время подразделения администрации приступят к их реализации.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41053/