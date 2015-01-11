Еще 2 территории Южного Урала «закрыли» на карантин по бешенству

Карантин по бешенству животных объявлен на территории двух районов в Челябинской области – распоряжением правительства ограничительные мероприятия установлены в одном из поселков Коркинского района и в Агаповке.

В соответствии с законом РФ «О ветеринарии», для предупреждения дальнейшего распространения заболевания и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области карантин введен на территории, ограниченной улицей Уральская в селе Агаповка (Агаповский район), а также в деревне Шумаки (Коркинский район). Угрожаемыми зонами соответственно объявлены село Агаповка и рабочий поселок Первомайский.

Напомним, согласно правилам карантина, в данных территориях запрещены выставки собак и кошек, торговля домашними животными и их вывоз за пределы неблагополучных пунктов. Также здесь нельзя вести отлов диких животных – для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и так далее.

На Минсельхоз региона возлагается обязанность разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных на территории неблагополучных пунктов и угрожаемых зон. Обеспечить исполнение плана должны совместно Минэкологии, руководство муниципалитетов и специалисты местных ветстанций.

https://dostup1.ru/society/Esche-2-territorii-Yuzhnogo-Urala-zakryli-na-karantin-po-beshenstvu_121785.html