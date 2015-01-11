За газ платить будем? На Южном Урале миллиардные долги за голубое топливо

Сейчас самый ответственный момент во всем отопительном сезоне – коммуникации проходят проверку первыми морозами. Ситуацию усложняют и огромные долги южноуральцев за газ – эта сумма уже перевалила за два миллиарда рублей, что на 350 миллионов больше, чем было в прошлом году.

Самая крупная задолженность в Миассе – почти шестьсот миллионов.

На Южном Уралу установились первые, по-настоящему крепкие морозы. И тепло пришло в дома даже несмотря на миллиардные долги за газ. В числе самых злостных неплательщиков в области – Миасс, Златоуст и Еманжелинск.

Некоторые мэры попытались уверить – такая ситуация сложилась из-за низкой платежеспособности населения.

Но с такими заявлениями глава региона не согласен.

«На самом деле, население у нас платит и мы это прекрасно видим. Есть схемы, а мы знаем про это – не платить, потом обанкротить, потом опять не платить. В некоторых муниципалитетах эта история остается, а главы делают вид, что они не при делах. Так не пойдет, коллеги», – комментирует сиутауцию Алексей Текслер, губернатор Челябинской области.

Задолженность за газ в Челябинской области по сравнению с прошлым годом выросла едва ли ни на четверть.Чтобы изменить ситуацию муниципалитеты должны системно, предметно, а главное ежедневно работать над этой темой.

«Губернатор сегодня обратил внимание на опыт соседних регионов, где нет такой задолженности и долги за газ оплачиваются по окончанию отопительного периода. Губернатор обратил внимание глав муниципалитетов о необходимости личного контроля за платежной дисциплиной за топливно-энергетические ресурсы, на систематизацию платежей, на составление графиков реструктуризации», – рассказал Вадим Ромасенко, генеральный директор “НОВАТЭК-Челябинск”.

За тем, чтобы деньги, предназначенные на покупку газа, дошли по назначению, будет следить контрольно-счетная палата региона. Свое слово сказали и в главном надзорном ведомстве. Прокурор области Виталий Лопин предложил в качестве наказания за неисполнение обязательств по погашению кредиторской задолженности отправлять глав муниципалитетов в отставку.

https://www.cheltv.ru/za-gaz-platit-budem-na-yuzhnom-urale-milliardnye-dolgi-za-goluboe-toplivo/