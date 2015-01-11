Теплый декабрь. Синоптики составили прогноз для Урала

Температура выше нормы – именно такие прогнозы делают синоптики на конец года. Как минимум до середины декабря на Южном Урале не ожидается аномальных морозов, наоборот будет даже теплее, чем обычно.

Специалисты рассказывают, что, судя по многолетним наблюдениям, воздух в последний месяц года на Урале охлаждается обычно до отметки в минус 14 градусов, но бывали периоды, когда декабрь удивлял жителей температурой -46 С.

По прогнозам Гидрометцентра начало декабря 2019 года в Челябинской области обещает быть снежным. Повышенная влажность и облачность будут создавать ощущение холода, несмотря на то, что до середины месяца температура продержится на отметке в -10 градусов.

А затем последует резкое похолодание: после 15 числа столбики термометров упадут до -30 градусов. На дорогах ожидаются гололедицы и туманы, осадки будут минимальными.

Синоптики рассказывают, что спрогнозировать точную погоду на новогодние праздники пока не получится. Предварительные данные они озвучат в конце ноября.

https://www.cheltv.ru/teplyj-dekabr-sinoptiki-sostavili-prognoz-dlya-urala/