В Госдуме рассказали, при каких условиях 31 декабря будет выходным днем

В комитете Госдумы по труду и соцполитике рассказали, что парламент поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем, однако это возможно только при условии сохранения общего числа праздничных дней в году.

Глава комитета Ярослав Нилов объяснил, что 31 числа на работу люди приходят в том случае, если не взяли отгул или отпуск за свой счет. Также день обычно считается формально рабочим – полноценной работы нет, ни один серьезный вопрос уже не решить, ведь большинство готовятся к празднику.

Нилов отметил, что главы регионов сами вправе принимать такие решения, у них есть для этого полномочия. Особенно это касается северных районов, где в пятницу у женщин и без того особый режим работы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря придется работать, поскольку последний день этого года приходится на вторник.

https://www.cheltv.ru/v-gosdume-rasskazali-pri-kakih-usloviyah-31-dekabrya-budet-vyhodnym-dnem/