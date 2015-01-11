Челябинск занял 60-е место в рейтинге качества жизни

В рейтинге качества жизни в городах России Челябинск занял 60-е место.

По данным университета, лучше всего челябинцы оценивают качество медицинского обслуживания, а также уровень образования и культуры. Горожане недовольны работой местной власти, ремонтом и обслуживанием дорог, благоустройством и состоянием жилого фонда.

Магнитогорск занял в рейтинге 18-е место, а возглавили список городов с высоким качеством жизни Казань, Грозный и Тюмень.1

В 2019 году исследования проводились в 78 российских городах с населением более 250 тыс. человек. В основу анализа легли мнения жителей о работе служб, занятых ремонтом дорог, общественным транспортом, уровень развития образования и культуры, состояние жилого фонда, работа местных властей, качество медицинского обслуживания и общая оценка дел в городе.

https://dostup1.ru/economics/Chelyabinsk-zanyal-60-e-mesto-v-reytinge-kachestva-zhizni_122102.html