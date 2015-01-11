Озерский педагог стал одним из лучших в России по обучению основам безопасного поведения на дорогах

В рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» проходил Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах». В конкурсе приняли участие 6 038 человек со всей страны из 85 субъектов Российской Федерации, а победителями и лауреатами в различных номинациях стали 21 педагог.

Церемония награждения состоялась 20 ноября в Общественной палате Российской федерации.

Единственным южноуральцем, вошедшим в список награжденных на церемонии, стал Дмитрий Юрьевич Колосов, педагог-организатор Дворца творчества детей и молодежи Озёрского городского округа в номинации «Сайт, блог, видеоканал педагога, работа со средствами массовой информации (пресс-центры, публикации в СМИ, передачи на ТВ)».

Также в этом конкурсе победителем регионального этапа стала Марина Николаевна Самсонова, педагог-организатор Дворца творчества детей и молодежи.

Коллеги поздравляют Дмитрия Юрьевича и Марину Николаевну, желают не останавливаться на достигнутом и всегда двигаться вперед, ведь безопасное поведение на дорогах – необходимое требование нашего времени.

Информация http://gorono-ozersk.ru.