Вербовали гастарбайтеров. На Южном Урале поймали террористов

Участников международной террористической организации “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами” задержали в Челябинске. Под покровом ночи спецоперацию провели подразделения ФСБ и МВД.

Двое главарей и семеро активных участников запрещенной группировки скрывались в Челябинске и Москве. При помощи зарубежных эмиссаров вербовали в свои ряды, в основном, гастарбайтеров из Средней Азии. А также мусульман из числа российских граждан.

“Задержанные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти”, – отметили в центре общественных связей ФСБ.

При задержании силовики изъяли запрещенную экстремистскую литературу на бумаге и электронных носителях, средства связи, компьютеры. Возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

https://www.cheltv.ru/verbovali-gastarbajterov-na-yuzhnom-urale-pojmali-terroristov/