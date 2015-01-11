Южноуральца отдали под суд за контрафактный алкоголь на 3 млн

Жителя Кыштыма будут судить за незаконный оборот контрафактного алкоголя стоимостью свыше 3 млн рублей.

По версии следствия, 58-летний мужчина в августе-декабре 2017 года незаконно произвел и хранил в целях сбыта по месту своего жительства немаркированную алкогольную продукцию известных брендов – во время обыска было изъято 9,8 тыс. бутылок. Правообладателю торговой марки причинен ущерб на сумму свыше 8 млн рублей.

Южноуралец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 6 статьи 171.1 (производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере), частью 1 статьи 180 (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб) УК РФ.

В ходе предварительного расследования наложен арест на автомобили и денежные средства обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд, сообщает Генпрокуратура РФ.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsa-otdali-pod-sud-za-kontrafaktnyy-alkogol-na-3-mln_122330.html