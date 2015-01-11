«Снежность» снова подарит озерчанам яркие эмоции

7 декабря на сцене театра драмы и комедии «Наш дом» состоится открытие фестиваля «Снежность. Лучшее время для чудес», который третий год подряд пройдет в Озерске по инициативе и при поддержке акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова.

С 7 по 15 декабря в рамках фестиваля постановки 10 российских театральных коллективов увидят юные зрители шести городов Свердловской и Челябинской областей, а также Республики Татарстан. В этом году впервые мероприятия фестиваля «Снежность» пройдут в Екатеринбурге.

– Фестиваль «Снежность» – важное событие в культурной жизни городов присутствия Группы ЧТПЗ, – отмечает акционер, председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров. – Наша корпоративная философия «Белая металлургия» ставит своей целью преображение не только производства, но и социума, и личности. Уверен, что спектакли «Снежности» вдохновят юных гостей фестиваля на добрые дела, подарят яркие и незабываемые эмоции.

Для жителей и гостей Челябинска открытие XVII благотворительного театрального фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность. Лучшее время для чудес» состоится 7 декабря в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М.И. Глинки. По многочисленным просьбам зрителей старт театральному марафону даст семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю» в исполнении юных артистов Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе и при финансовой поддержке акционеров Группы ЧТПЗ.

В Озерске открытие благотворительного фестиваля «Снежность» пройдёт 7 декабря, в 17:00 часов на сцене театра «Наш дом». В рамках вечеров «Группа ЧТПЗ приглашает» выступит специальный гость фестиваля «Снежность» Народный артист России Константин Райкин и артисты Москонцерта. В этот же вечер 7 декабря, в 18:00 часов на сцене ДК «Маяк» выступит ансамбль народного танца «Родничок» с программой «Формула любви». 13 декабря на площадке театра кукол «Золотой петушок» Магнитогорский театр оперы и балета представит спектакль «Мурр-киз де ля Кот», начало представлений в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 часов.

Всего в рамках фестиваля будет представлено более 30 спектаклей. Их зрителями в этом сезоне станут 15 тысяч воспитанников детских домов и интернатов, детей из малообеспеченных и многодетных семей, учеников школ, расположенных в регионах присутствия Группы ЧТПЗ, детей и внуков сотрудников компании.

Воспитанники Высшей школы сценических искусств Константина Райкина порадуют зрителей Челябинска и Первоуральска постановкой «Школа. Метро. Сны». Также в рамках фестиваля музыканты Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского выступят для учеников музыкальных школ с концертом «Классика-детям».

Справочно:

Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» проводится с 2003 года. За время существования фестиваля его зрителями стали более 170 тысяч детей.

В Озерске фестиваль «Снежность» впервые прошёл в 2017 году. 13 декабря в преддверии новогодних праздников на сцене театра драмы и комедии «Наш дом» состоялось два представления в рамках XV благотворительного театрального фестиваля Группы ЧТПЗ. Озерские дети стали зрителями красочного шоу «Времена года», которое представил Московский театр людей и кукол «Чудаки». В ходе дневного и вечернего показов представления зрителями фестиваля «Снежность» стали более тысячи озерских детей. После представления каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок.

10 декабря 2018 года в театре «Наш дом» также прошли два представления XVI благотворительного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность. Мечты, меняющие мир». Большой зал и балкон театра оказались заполнены до отказа, фестиваль стал долгожданным событием для Озерского городского округа. Зрители с восторгом восприняли как сам спектакль-оперу «Кошкин дом», так и сладкие новогодние сюрпризы, которые достались каждому после представления.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41294/