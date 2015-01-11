В Снежинске открылась уникальная ретровыставка

В Снежинске открылась выставка «Слово об информатике: ретровзгляд» – ядерный центр подготовил ее совместно с городским музеем накануне празднования 65-летия РФЯЦ – ВНИИТФ и 75-летия атомной отрасли.

В экспозиции около ста уникальных экспонатов, без которых был бы немыслим современный технический прогресс. Это носители информации, устройства ввода-вывода данных, электромеханические счетные машинки, на них сотрудники института работали в первые годы существования предприятия, а также другие технические раритеты, в том числе, одно из последних в стране находящееся в рабочем состоянии алфавитно-цифровое печатающее устройство АЦПУ ЕС-7050.

Первыми гостями выставки стали ученики старших классов школы № 135. Обращаясь к ребятам, заместитель директора РФЯЦ – ВНИИТФ Дмитрий Могиленских отметил важность изучения информатики и подчеркнул, что с момента основания ядерный центр традиционно является лидером в освоении и усовершенствовании вычислительной техники, а специалисты в этой области востребованы на предприятии.

Позже учитель физики гимназии № 127, руководитель Атомкласса Александр Капралов провел для школьников занимательную экскурсию и познакомил их с краткой историей развития информационных технологий. В конце беседы старшеклассникам подарили напечатанные на АЦПУ изображения Джоконды.+

Добавим, выставка будет работать в Снежинском городском музее до 11 апреля.

https://dostup1.ru/society/V-Snezhinske-otkrylas-unikalnaya-retrovystavka_122366.html