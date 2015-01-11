На Южном Урале назвали популярные в 2019 году детские имена

В Челябинской области назвали самые популярные в уходящем году имена для новорожденных.

С начала года на Южном Урале мальчиков чаще всего называли Михаилами – такое имя дали 960 младенцам. Больше всего Михаилов – 187 малышей – родилось в августе.

Самым популярным именем для девочек стало имя Виктория, так зовут 696 детей. По количеству родившихся детей с именем Виктория лидирует июнь – 71 малыш.

Среди популярных мужских имен в 2019 году также оказались Артем (868), Александр (827), Матвей (701), Иван (672), Максим (644), Илья (584) и Роман (523). Среди женских: София (683), Анна (627), Анастасия (608), Мария (576), Ева (543), Арина (534) и Алиса (530).

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-nazvali-populyarnye-v-2019-godu-detskie-imena_122401.html