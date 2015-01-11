Синоптики рассказали, когда на Южный Урал вернутся морозы

Потепление в Челябинской области сменится кратковременным снегопадом и понижением температуры.

По прогнозам синоптиков, на Урале в понедельник, 9 декабря, местами столбики термометров еще сумеют преодолеть нулевую отметку, а со вторника температура начнет понижаться, уже в конце рабочей недели днем столбики термометров покажут минус 3-8 градусов.

По данным Гидрометцентра России, с четверга по воскресенье в Челябинской области ожидаются кратковременные снегопады. В пятницу и субботу – 13 и 14 декабря – будет минус 8-9 градусов днем. Ночные температуры в конце рабочей недели составят 12-13 градусов. По информации сервиса погоды Гисметео, в предстоящие выходные, 14 и 15 декабря, прогнозируется 15 и 14 градусов мороза ночью и 9-10 днем. Будет преобладать ясная погода.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasskazali-kogda-na-Yuzhnyy-Ural-vernutsya-morozy_122440.html